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Путин оценил идею создания подразделений казаков в Росгвардии

Путин оценил идею создания подразделений казаков в Росгвардии

Президент России Владимир Путин поддержал идею создать в Росгвардии отдельные казачьи подразделения. Об этом на Евразийском форуме казачьей молодежи "Казачье единство - 2021" в Нальчике заявил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка.

По его мнению, казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Чайка подчеркнул, что написал главе государства соответствующую бумагу и тот поддержал эту инициативу.

Полпред акцентировал внимание на том, что речь идет о чисто казачьих формированиях. "Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков", - цитирует Чайку РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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