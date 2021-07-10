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В США отметили роль взаимодействия Путина и Байдена в принятии резолюции по Сирии

В США отметили роль взаимодействия Путина и Байдена в принятии резолюции по Сирии

Правительство США уверено, что одобрение Советом Безопасности ООН новой резолюции по Сирии стало результатом личного взаимодействия президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, а также их встречи в Женеве. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга.

"Наше твердое ощущение заключается в том, что лишь благодаря взаимодействию на уровне лидеров, подобно имевшему место в Женеве, удалось добиться этого продления, обеспечения этого доступа в момент серьезной гуманитарной ситуации и [наличия] острых потребностей [в помощи] в Сирии", - сказал он.

Напомним, 16 июня в Женеве состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это были первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.

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