Президент Ирана допустил пятую волну коронавируса в стране

Президент Ирана Хасан Рухани заявил на заседании комитета по борьбе с коронавирусом COVID-19, что страна может столкнуться с пятой волной распространения инфекции.

"В южных и юго-восточных районах страны наблюдалось распространение "дельта"-штамма коронавируса. Власти пытались купировать его, однако этот штамм проник в другие провинции, и ситуация заметно ухудшилась по сравнению с предыдущими неделями", - подчеркнул Рухани.

По его словам, несмотря на то, что в стране есть возможность каждый день прививать по 500 тыс граждан ежедневно, нужно соблюдать рекомендации по предотвращению распространения вируса.

"Возможно, пятая волна уже началась", - цитирует иранского президента ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 186 млн, из них более 4 млн человек скончались. В Иране выявили более 3,3 млн случаев заражения, умерли 85,6 тыс жителей страны.