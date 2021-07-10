В Саудовской Аравии одобрили еще одну вакцину против коронавируса

В Саудовской Аравии одобрили применение вакцины против коронавируса COVID-19 производства американской фирмы Moderna. Об этом говорится сообщении, опубликованном на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии.

"После получения всей необходимой документации и подтверждения надежности вакцины от компании Moderna ее препарат может импортироваться в страну и использоваться здесь различными медицинскими учреждениями", - подчеркивается в заявлении.

При этом в управлении акцентировали внимание на том, что "каждая поступающая в Саудовскую Аравию партия вакцины будет проходить проверку, чтобы гарантировать ее качество".

Напомним, ранее власти Саудовской Аравии одобрили вакцину британско-шведской фирмы AstraZeneca, американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской фирмы Johnson & Johnson.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 186 млн, из них более 4 млн человек скончались.