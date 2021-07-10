II Международный фестиваль прикладного искусства соберет мастеров в Коканде

В Коканде (Ферганская область) в будущем году состоится II Международный фестиваль народного прикладного искусства. Поручение о его проведении дал президент Шавкат Мирзиеев, подписав соответствующее постановление, сообщает пресс-служба Минюста Узбекистана.

В документе утверждается состав оргкомитета и его "дорожная карта", передает "Sputnik Узбекистан".

Для привлечения к мероприятию активной и талантливой молодежи, в регионах пройдут тематические выставки и смотры-конкурсы.

В апреле следующего года они состоятся в районах (городах), в июне 2022 года - в Каракалпакстане, областях и Ташкенте.