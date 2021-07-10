В МИД рассказали, на что рассчитывает Россия на саммите ШОС в Душанбе

Спецпредставитель президента России по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посол по особым поручениям министерства иностранных дел Бахтиер Хакимов поделился ожиданиями от предстоящего в Душанбе саммита ШОС.

Он подчеркнул, что РФ рассчитывает на саммите подписание меморандумов о взаимопонимании с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

По его словам, в число потенциальных партнеров организации также входит Лига арабских государств (ЛАГ), передает ТАСС.