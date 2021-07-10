Непривитых туристов в Краснодарском крае ждут штрафы в 30 тыс рублей

С 1 августа туристов, приехавших на курорты Краснодарского края без сертификата о вакцинации и не сделавшим прививку, будут штрафовать. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации региона.

Так, отдыхающим можно будет приезжать на Кубань с отрицательным ПЦР-тестом, однако в течение трех дней с момента заселения в гостиницу они должны самостоятельно обратиться в прививочный пункт и представить документ о добровольном согласии на вакцинацию. Тем, кто этого не сделает, могут назначить штраф по статье КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Сумма штрафа составит до 30 тыс рублей.

Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев пообещал, что все отдыхающие будут обеспечены вакциной. По его словам, власти региона уже попросили выделить дополнительно 300 тыс доз.

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии COVID-19 в Краснодарском крае диагностировали у 53 965 человек. Справились с болезнью 45 940 жителей региона, умерли – 3640.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 185 млн, из них более 4 млн человек скончались.