В Казахстане осенью запустят завод по производству собственной вакцины от коронавируса

Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов заявил сегодня на расширенном заседании правительства, что в сентябре власти республики намерены запустить новый биофармацевтический завод в поселке Гвардейский Жамбылской области, где будет налажено производство местной вакцины от коронавируса QazVac.

По его словам, ввод в эксплуатацию биофармзавода находится на завершающей стадии. "19 июня текущего года успешно проведен пробный запуск завода. Выдан сертификат GMP (международные стандарты качества, Good Manufacturing Practice) и лицензия на осуществление фармдеятельности. Начиная с сентября текущего года на заводе будет налажено промышленное производство вакцины QazVac с ежемесячным объемом 600 тыс доз", - цитирует Тугжанова ТАСС.

Над созданием инактивированной вакцины QazVac трудились ученые и специалисты НИИ проблем биологической безопасности Казахстана. Первые партии вакцины выпущены на базе этого НИИ и поступили в регионы.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 185 млн, из них более 4 млн человек скончались.