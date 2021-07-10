Грузия получила более 43 тыс доз вакцины AstraZeneca

В Грузию доставили 43,2 тыс доз вакцины от коронавируса COVID-19 британско-шведского производителя AstraZeneca по линии международной платформы COVAX. Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы Минздрава республики.

Как отметил заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, этих доз вполне достаточно для того, чтобы продолжить процесс регистрации для получения второго компонента и тем самым полностью охватить ту категорию граждан, которые уже сделали первую прививку, передает ТАСС.

С начала пандемии в Грузии зарегистрировали 376 200 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 358 227 жителей республики, умерли – 5443.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 185 млн, из них более 4 млн человек скончались.