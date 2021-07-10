Fitch по-прежнему верит в российскую экономику

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

"Кредитный рейтинг России на уровне "BBB" отражает ее надежную макроэкономическую политику, устойчивый уровень внешнего фискального баланса и самый низкий уровень государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов", - сказано в сообщении.

В то же время в пресс-релизе этим факторам противопоставляются геополитический риск, слабое государственное управление по сравнению со странами-аналогами, низкий потенциальный рост ВВП и высокая сырьевая зависимость, добавили там. "Слабые перспективы структурных реформ в областях, которые необходимы для развития России, а также сохраняющийся риск санкций продолжают сдерживать рейтинг", - объяснили в Fitch.

Эксперты агентства также обращают внимание на, то что риски антироссийских санкций по-прежнему высокие. Несмотря на краткосрочную стабилизацию в отношениях с США после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, сильные резервы страны и ликвидность банковского сектора, высокая вероятность введения новых санкций сохраняются.

В Fitch подчеркивают, что "стабильный" прогноз рейтингов обусловлен эффективностью политики России в плане сохранения сильного государственного баланса и поддержания макроэкономической стабильности в условиях шока, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, а также высокой волатильностью цен на нефть, передает "Интерфакс".

Агентство прогнозирует, что в 2022 году рост ВВП России снизится до 2,7%, а в 2023 году приблизится к уровню в 2%. Fitch также повысило прогноз по инфляции на конец года до 5,5%, однако ожидает, что показатель вернется к целевому уровню 4,2% в конце 2022 года. При этом ставка Банка России, по прогнозам агентства, к концу 2021 года составит 6,5%, а в 2022 снизится до 5,75%, что близко к ее нейтральному уровню.

Комментируя подтверждение кредитного рейтинга России агентством Fitch министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что это свидетельствует об эффективности макроэкономической политики российского правительства.

"Мы, безусловно, позитивно оцениваем новое подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации агентством Fitch Ratings на уровне "BBB" со стабильным прогнозом", - цитирует главу Минфина РИА Новости.

Напомним, в июне 2021 года агентство Moody's сохранило рейтинг России на уровне "Baa3" со стабильным прогнозом, а в январе рейтинг страны на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом подтвердило агентство S&P.