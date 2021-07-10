В выборах смогут поучаствовать жители удаленных районов Ставрополья

В предстоящих в сентябре выборах смогут принять участие и жители Ставропольского края с затрудненным транспортным сообщением, сообщили в избиркоме Ставрополья.

"Будет применяться три способа голосования - голосование на избирательных участках, голосование вне участка, главным образом на дому, а также голосование в отдельных населенных пунктах и иных местах, где нет избирательных участков и транспортное сообщение с которыми затруднено", - заявил глава краевого избиркома Сергей Тарасов.

Он пояснил, что сейчас определяется перечень тех территорий, где нужно будет организовать возможность голосования вне избирательных участков, а также места для голосования и работы избирательной комиссии: все требования должны выполняться, передает "Это Кавказ".

Напомним, в единый день голосования 19 сентября на Ставрополье будут выбирать депутатов Госдумы и краевой думы. Также пройдут выборы представительных органов в пяти крупнейших муниципальных образованиях края, включая Ставрополь.

Голосование в крае будет проходить в течение трех дней.