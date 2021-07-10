Инспектора центра соцобслуживания в Дагестане будут судить за мошенничество

В Дагестане инспектор отдела кадров Комплексного центра социального обслуживания населения в МО "Бабаюртовский район" обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.

СК завершил расследование уголовного дела. Было установлено, что 2019 году 3 местные жительницы были временно приняты в центр соцобслуживания. Инспектор вносила ложные сведения в табеля учета рабочего времени данных работниц.

Таким образом, на основании составленных ею поддельных табелей 3 соцработникам начислили зарплаты в 80, 230 и 250 тыс рублей, передает РИА "Дагестан".

Ранее уголовные дела на 3 женщин, получивших незаконно зарплату, были направлены в суд.