Военные учения Sea Breeze-2021 начались в понедельник в Черном море, в них принимают участие Украина, США и страны НАТО.

В Черном море завершились военные учения Sea Breeze-2021, в которых принимали участие Украина, США и страны НАТО. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) в социальной сети Facebook.

Как отметил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, все возложенные задачи выполнены в полном объеме.

В ходе церемонии закрытия учений украинские и западные военные были удостоены наград "Защитник Украины" и "За укрепление ВМС", передает ТАСС.

Напомним, военные учения НАТО и партнеров альянса Sea Breeze-2021 проходили в Черном море и прибрежных районах Украины с 28 июня по 10 июля. В учениях были задействованы около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники.