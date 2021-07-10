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Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций на границе с Арменией

Накануне вечером подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Заманлы Гедабекского района. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что подразделения ВС Армении совершали обстрелы с позиций, расположенных в Чамбаракском районе страны, примерно в 21:05.

В результате инцидента погибших и раненых нет.

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