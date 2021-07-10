Коронавирус в России выявили еще у 25 082 человек

В России за минувшие сутки было выявлено 25 082 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общее число заражения COVID-19 в России составляет 5 758 300. Умерли за все время 142 253 человека, вылечились – 5 182 837. За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 17 750 человек, умерли – 752.

Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 5694, Московской области – 2487, Санкт-Петербурге – 1978, Нижегородской области – 527, в Воронежской области – 423, Красноярском крае – 401, Иркутской области – 354. Пермском крае 354, Хабаровском крае – 335, в Крыму – 357. Отмечается, что у 3124 (12,5%) болезнь протекает без клинических проявлений.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа в регионе зарегистрированы 196 новых случаев заражения. В Дагестане выявили 185 случаев, в Кабардино-Балкарии – 60, в Чечне – 86, в Карачаево-Черкесии – 45, в Ингушетии – 43, в Северной Осетии – 37.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 185 млн, из них более 4 млн человек скончались.