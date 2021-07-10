Азербайджан заявил о выполнении всех июньских обязательств в рамках ОПЕК+

Азербайджан выполнил в июне 2021 года все свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэнерго Азербайджана

В ведомстве напомнили, что в соответствии с соглашениями, достигнутыми на министерских заседаниях стран ОПЕК+, среднесуточная нефтедобыча в республике в июне была определена на уровне 610 тыс баррелей.

В заявлении отмечается, что вместе с конденсатом суточная добыча в июне составила 705,1 тыс. баррелей (доля конденсата - 95,1 тыс баррелей в сутки).