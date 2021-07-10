Президент Казахстана уволил главу Минсельхоза из-за гибели скота

Министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров освобожден от занимаемой должности, следует из указа президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Соответствующее решение принято из-за того, что глава Минсельхоза не принял своевременные меры, когда в регионах наблюдался падеж скота по причине засухи и отсутствия кормов.

"В этой сложной ситуации министерство должно было принять срочные и решительные меры. Однако министерство не смогло вовремя провести нужную работу. Поэтому считаю, будет правильным, если министр Сапархан Омаров уйдет в отставку", - цитирует главу государства "Sputnik Казахстан".

Напомним, Омаров занимал пост главы министерства сельского хозяйства с 25 февраля 2019 года.