Путин пожелал выпускникам вузов мечтать, никогда не сдаваться и найти свое дело

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением в день Всероссийского студенческого выпускного.

"Хочу пожелать каждому из вас обрести свой собственный, неповторимый путь, свое подлинное призвание", - обратился Путин к выпускникам высших учебных заведений.

Он признал, что найти призвание "не всегда выходит сразу, с первой попытки". "Но здесь главное - не сдаваться, и тогда вы обязательно найдете дело, в котором по максимуму раскроются ваши знания, способности, лучшие человеческие качества и которым сможете по-настоящему гордиться, потому что это дело идет во благо людям, служит всей России", - заявил глава государства.

Путин призвал выпускников всегда учиться и не переставать мечтать, не сдаваться и обязательно найти дело, в котором удастся по максимуму раскрыть свои способности и гордиться им. "В России перед вами сейчас открыты все дороги, все возможности. Верю в ваши будущие победы", - сказал президент.

Он подчеркнул, что для выпускников "студенческая пора - яркая, незабываемая - остается позади, начинается совершенно новый этап, где многое, практически все, будет зависеть от них самих, где они сами будут ставить перед собой задачи, определять планку своих будущих достижений". Глава государства уверен, что молодые специалисты сумеют "добиться очень многого".

Кроме того, он поздравил выпускников с завершением учебы, а их преподавателей поблагодарил "за огромный, очень значимый труд в интересах будущего государства". Путин надеется, что бывшие студенты сохранят на всю жизнь уважение и признательность педагогам, будут "беречь и ценить студенческую дружбу".