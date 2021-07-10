В Казахстане кардинально пересмотрят стратегию борьбы с коронавирусом

В Казахстане разработают новую стратегию борьбы с распространением коронавируса COVID-19, в которой кардинально будут пересмотрены действующие меры. Такую задачу на расширенном заседании правительства в субботу поставил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Актуальная задача - минимизация появления крупных очагов инфицирования и недопущение перегрузки системы здравоохранения. Мы должны разработать качественно новую стратегию с кардинальным пересмотром мер противодействия вирусу", - цитирует его ТАСС.

Токаев подчеркнул, что новые штаммы коронавируса могут инфицировать даже вакцинированных людей, однако иммунизация максимально снижает тяжесть течения болезни и риск летального исхода. "Из этого и следует исходить. Статистические данные по заразившимся не должны быть единственной основой для принятия мер реагирования", - пояснил президент Казахстана.

По его словам, в первую очередь необходимо добиться снижения тяжелых случаев и смертности, а также сделать акцент на лечении сложных пациентов.

Помимо этого, Токаев обратил внимание на то, что нескончаемые волны новых штаммов свидетельствуют о том, что коронавирус прочно вошел в жизнь людей. "Мы должны адаптироваться и учиться жить в подобных условиях", - сказал президент республики.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 185 млн, из них более 4 млн человек скончались. В России выявлено 5 733 218 случаев заражения.