Организованную группу "экстрасенсов" осудят на Ставрополье

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении группы из пяти человек, подозреваемых в мошенничестве на Ставрополье. Такое сообщение распространили СМИ.

Преступники распространили по телевидению рекламу, в которой предлагали всем желающим экстрасенсорную помощь. Тех, кто звонил по указанному ими номеру, они обманывали, так что потерпевшие сами переводили свои деньги на счета мошенников, передает "Сайт Ставрополя 1777".

От действий "экстрасенсов" пострадали жители Ставропольского края, Удмуртии, Татарстана, Ивановской, Липецкой, Ростовской, Воронежской областей и ряда других регионов. В общей сложности члены преступной группы незаконно поживились суммой порядка 10 млн рублей.

Один из участников группы, житель Ставропольского, находится на скамье подсудимых, дело против него выделено в отдельное производство. Все участники организованной группы взяты под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Кировский городской суд, где оно будет рассмотрено по существу.