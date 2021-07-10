Таджикистан потрясло землетрясение, есть жертвы

Сегодня утром на востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Об этом сообщили в пресс-центре комитета по чрезвычайным ситуациям.

Подземные толчки были зафиксированы в 7:14 по местному времени (5:14 мск). Эпицентр землетрясения находился 165 км северо-восточнее от Душанбе и в 21 км восточнее Раштского района. В Душанбе магнитуда составила 3 балла, погибли пять человек.

Люди погибли в селении Лангари Шох Таджикабадского района. Двух получивших ранения несовершеннолетних жителей сельского джамоата Хиджборак Раштского района госпитализировали.

Согласно предварительной информации, в двух селах, находившихся в эпицентре землетрясения, пострадали 19 домов, передает РИА Новости.