Синоптик рассказал, как долго в Москве будет жара

Жаркая погода в Москве сохранится до начала третьей декады июля. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, на ближайшей температура воздуха ежедневно будет превышать плюс 31 градус. "Несмотря на то, что во второй половине следующей недели появляется вероятность кратковременных дождей и гроз, все равно будет пока жарко", - цитирует ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса РИА Новости.

По его словам, минимум неделю, а, скорее всего, до начала третьей декады июля сохранится жаркая погода.

В субботу в Москве ожидается погода без осадков с температурой до плюс 34 градусов. В Московской области воздух прогреется до плюс 30-35 градусов. Ветер северный, от 2 до 7 метров в секунду его скорость.