Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова Макгрегора перед боем с Порье

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Тот на пресс-конференции перед боем с Дастином Порье заявил, что российский боец ничего не сделал в спорте, а также подверг критике Хабиба за выбор соперников.

"В этом спорте нет ничего лучше, чем затащить соперника на глубину океана, показать им, кем они являются на самом деле, и заставить их сдаться", - написал Нурмагомедов в комментариях к публикации ESPN MMA в Instagram.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.