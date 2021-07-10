На востоке Тегерана прогремел мощный взрыв

В восточной части Тегерана произошел мощный взрыв, его причины на данный момент неизвестны.

Согласно неподтвержденной информации, взрыв прогремел недалеко от здания в парке Меллат, где находятся штаб-квартиры государственной иранской телерадиокомпании "Голос Исламской республики Иран", передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Fars.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала. В настоящее время полиция обследует район Меллат-парка, однако там нет никаких признаков взрыва или пожара.