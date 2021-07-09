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В Ингушетии отпразднуют День башен

В Ингушетии отпразднуют День башен

Каждую третью субботу мая в Ингушетии будут отмечать День ингушских башен. Данное распоряжение подписал глава региона Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба главы и правительства субъекта.

Предполагается, что в этот день в республике будут проходить публичные культурно-исторические, научно-просветительские и другие мероприятия.

Древние монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные башни сосредоточены в горной части республики. В периметре башенных комплексов также располагаются и другие объекты местного зодчества - святилища и склепы. Наиболее известным памятником истории и культуры является замковый комплекс Вовнушки.

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Вестник Кавказа

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