В Новороссийске появится приют для бездомных животных

Власти Новороссийска сообщили, что вскоре в городе появится приют для бездомных собак и кошек.

"В настоящее время ведется работа по передаче земельного участка в хуторе Убых площадью 1,1 га на баланс управления строительства для организации работ по возведению приюта. Проект предусматривает строительство вольеров для собак, отвечающих всем необходимым нормам и требованиям. 30% вольеров должны быть оборудованы будками. Для кошек предусмотрен отдельный ангар, разделенный на три зоны для содержания животных по возрастам", - написал глава города Игорь Дяченко в своем Instagram-аккаунте.

Приют будет рассчитан на 200 животных, которых будут содержать по принципу ОСВВ: отлов-стерилизация-вакцинация-возврат в естественную среду обитания.

Звери будут проводить в нем 26 суток, если за это время никто не заберет их домой, они будут отпускаться обратно на улицы города.