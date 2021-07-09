Свыше 500 дагестанских учителей привились от COVID-19

Всего чуть более 500 учителей сделали прививки от коронавируса в Дагестане, об этом рассказали в министерстве образования и науки РД.

В ведомстве заявили о значительном росте заболеваемости COVID-19 в образовательных учреждениях республики: в настоящее время им заразились 160 сотрудников.

В министерстве подчеркнули, что из 1131 сотрудника вакцинацию прошли всего 553 педагога, медотвод от прививки есть у 155 человек.