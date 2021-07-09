АТОР: курорты Кубани подешевеют

Цены на отдых в Кубани могут упасть из-за сокращения количества туристов в связи с коронавирусными ограничениями, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радио "Говорит Москва".

По ее словам, цены скорректируются в любом случае, так как уже сейчас наблюдается серьезное снижение бронирования: туристов отпугивают новые правила пребывания и въезда.

"Вряд ли можно будет говорить о сохранении того объема популярности, которая ожидалась в августе этого года. Цены снизятся, потому что туристов будет мало", - подчеркнула Ломидзе.