Пять человек пострадали в ДТП в Раздане

Серьезная автоавария произошла сегодня в Раздане (Котайкская область), об этом пишут армянские СМИ.

По данным сайта криминальной хроники shamshyan.com, на ул. Зоравара Андраника столкнулись Mercedes, за рулем которого был 69-летний пенсионер, и Opel с 30-летним водителем.

В результате инцидента оба водителя и три пассажира - 28-летняя женщина, трехлетний ребенок и 31-летний мужчина - с травмами были доставлены в медцентр Раздана.

На место событий оперативно прибыли правоохранители, по факту ДТП готовятся материалы.