FlyArystan готов увеличить количество рейсов в Узбекистан

FlyArystan, лоукостер из Казахстана, готов увеличить количество рейсов и открывать новые направления перелетов в Узбекистан.

"Нам очень интересен узбекский рынок, так как Казахстан и Узбекистан тесно связывают этнические, экономические и туристические отношения. Поэтому, если будет потребность и договоренности, мы готовы совершать регулярные рейсы в такие города, как Наманган, Нукус, Бухара, Фергана и Андижан. Очень многое в этом вопросе будет зависеть от договоренности между регулирующими органами стран в области гражданской авиации. Частота рейсов, новые направления – все это должно быть прежде всего согласовано с ними", – рассказала пресс-секретарь авиакомпании Ляззат Набиева, передает Podrobno.uz.

Флот бюджетной авиакомпании сегодня насчитывает 10 самолетов Airbus A320, которые ежедневно совершают более 70 рейсов по всему Казахстану и за рубеж.