Врио министра образования ушла в отставку в Северной Осетии

Врио министра образования и науки Северной Осетии Людмила Башарина уволилась по собственному желанию, соответствующий указ подписал сегодня врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

Документ размещен на официальном сайте главы и правительства, он вступает в силу со дня подписания.

"Освободить Башарину Людмилу Вячеславовну от исполнения обязанностей Министра образования и науки Республики Северная Осетия- Алания по собственному желанию", - сказано в нем.

Еще одним указом Меняйло возложил временное исполнение обязанностей министра на заместителя Башариной Алана Аликова.