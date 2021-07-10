Хамид Реза Салехи: "Турция с ее трубопроводной инфраструктурой может укрепить сотрудничество с Ираном"

Турецкие и иранские энергетические компании смогут выйти на новые рынки, если санкции США будут сняты и условия ядерной сделки с Ираном, предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), будут полностью выполнены, заявил вчера председатель энергетической комиссии Торгово-промышленной палаты Ирана Хамид Реза Салехи.

Как отмечает турецкая "Сабах" со ссылкой на Салехи, иранская экономика вступит в новую эру, когда ядерное соглашение будет возобновлено после долгого несоблюдения из-за санкций США; правительство и частный сектор приступят к нормализации торговли с зарубежными странами. Государство будет стремиться на первом этапе увеличить доходы от продажи нефти, которая сейчас блокируются мировыми банками.

Официальный представитель Ирана также заявил, что власти попытаются вернуть себе место на энергетическом рынке и будут уделять приоритетное внимание проектам, связанным с нефтью. ”Поставки энергии в Европу через Турцию будут занимать важное место. Турция с ее трубопроводной инфраструктурой, выходящей к Черному и Средиземному морям, может укрепить сотрудничество с Ираном в газовой и электроэнергетической сферах. Таким образом Турция зафиксирует свой статус в качестве транзитной страны в области энергетики. Также турецкие и иранские энергетические компании смогут выйти на новые рынки, объединив свои технические и инженерные мощности”, - сказал Реза Салехи.

Ядерная сделка 2015 года освободила Иран от санкций ООН и Запада в обмен на строгие ограничения ядерной программы. Однако соглашение постепенно разваливается с тех пор, как бывший президент США Дональд Трамп вышел из него в 2018 году и вновь ввел санкции против Ирана. В ответ Тегеран принял решение пренебречь некоторыми ограничениями сделки в ядерной сфере.

Переговоры в Вене по возобновлению СВПД в последние недели не привели к серьезному прогрессу, а во вторник Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об очередном нарушении со стороны Ирана: страна намеревается производить металлический уран, обогащенный до 20%. В ответ США призвали ИРИ прекратить ”балансировать на грани”.

Салехи сказал, что возвращение на нефтяной рынок жизненно важно для Тегерана, поскольку страна получает большую часть своих доходов от экспорта энергоносителей. Он также отметил, что потребители иранской нефти, которые перешли на другие источники после санкций США, могут вернуться к иранским энергоносителям не ранее чем через два года после отмены санкций. ”В сложившейся ситуации иранское правительство осознало важность диверсификации экономики. И мы увидим результаты принятых решений в ближайшее время”, - добавил Салехи.