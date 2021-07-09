В Сочи задержали браконьеров с краснокнижной иглицей на пять миллионов

Государственные инспекторы Кепшинского участкового лесничества Сочинского национального парка задержали двое браконьеров, занимавшихся незаконным сбором краснокнижных растений - иглицы колхидской, - сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии России.

"Реликтовое растение - эндемик, находящийся под угрозой исчезновения и внесенный в Красные книги России и Краснодарского края. Задержанные успели собрать почти 1,7 тыс веточек с 238 кустов, нанеся ущерб государству более чем на 5 млн рублей", - рассказали в пресс-службе, передает "Интерфакс".

Госинспекторы нацпарка уже давно вели наблюдение за подозреваемыми, поэтому их удалось задержать с поличным - несколькими мешками краснокнижного растения, когда они несли свой "улов" к машине.

Вечнозеленая иглица колхидская отличается высокой декоративностью и пользуется особой популярностью у людей, которые собирают его для составления букетов, из-за чего она и оказалась под угрозой исчезновения.