Новый корпус кисловодской горбольницы достроят в срок

Власти курортного Кисловодска возобновили строительство нового корпуса городской больницы после расторжения договора с недобросовестным подрядчиком.

"Заместитель председателя правительства Ставропольского края Юрий Скворцов вместе с и. о. главы Кисловодска Вячеславом Сергиенко провели на стройплощадке рабочую встречу с новым подрядчиком - уже вырыт котлован, перенесен водовод и зеленые насаждения. Особое внимание в рамках встречи было уделено срокам исполнения контракта", - сообщили в краевом управлении по информационной политике, передает "Это Кавказ".

В новом корпусе городской больницы площадью 10 тыс кв м, который возводят при поддержке госпрограмм "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" и "Развитие здравоохранения", разместят приемное отделение с кабинетами КТ, МРТ, рентгена, УЗИ, 11 реанимационных и операционных блоков и другие лечебные кабинеты.

Напомним, городская больница была построена в 1988 году, капитального ремонта с того времени не проводилось. Контракт на строительство больничного корпуса был заключен в 2020 году, но сроки работ подрядчиком систематически затягивались, компания была признана недобросовестной, а договор с ней расторгнут. Во время рабочей поездки в Кисловодск спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила недопустимость срыва сроков строительства объектов, возводимых при господдержке и порекомендовала краевым властям тщательно подходить к выбору подрядчиков и жестче контролировать ход работ.