Фестиваль DokuBaku, посвященный "Чувствам ±", пройдет в ноябре

В Баку с 3 по 7 ноября состоится V фестиваль документального кино DokuBaku, главная его тема обозначена как "Чувства ±".

В современном мире чувства людей переносят тяжелые испытания, например, социальное развитие и политическая ситуация, материальное благополучие и пандемия коронавируса. Они накладывают отпечаток на восприятие внешнего мира человеком, влияя как на его эмоции, так и на физическое состояние, передает АЗЕРТАДЖ.

Соответственно, жюри обратил особое внимание на фильмы о внутренних и внешних метаморфозах личности, поиску человеком себя и смысла существования.

В программу войдет показ фильмов, не попавших в основную конкурсную программу, а также ретроспектива азербайджанского документального кино, посвященная памяти скоропостижно ушедшего из жизни талантливого сценариста и режиссера Чингиза Расулзаде.

Подать заявку на участие в фестивале можно с помощью международной платформы FilmFreeWay до 20 сентября.