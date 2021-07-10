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Часть трассы М-12 "Москва - Казань - Екатеринбург" откроется в 2022 году

Часть трассы М-12 &quot;Москва - Казань - Екатеринбург&quot; откроется в 2022 году

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в будущем году планируется запустить первые участки новой скоростной трассы М-12.

"Мы хотим ряд участков М12 уже в следующем году открыть. В 2023 году хотим открыть основной ход. Далее со всем благоустройством постараемся к 2024 году, к сентябрю 2024 года, дойти до Екатеринбурга. Это будет мощнейшая опорная сеть мирового масштаба", - рассказал Хуснуллин.

Он добавил, что трассу М-12 планируется к осени 2024 года продлить до Челябинска и Тюмени.

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Вестник Кавказа

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