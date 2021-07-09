Курение в такси запретят в Грузии?

Наццентр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии предлагает ввести запрет на курение в такси и в частных автомобилях с детьми или подростками, об этом сообщил глава учреждения Амиран Гамкрелидзе.

Он напомнил, что в 2017 году, когда принималось действующее антитабачное законодательство, по итогам оживленной дискуссии было решено сделать исключение для курения в автомобилях, хотя медики были против.

"Сейчас, да, мы считаем, что в такси не должны курить ни водитель, ни сидящие в нем люди потому что тот дым, который накапливается от табака, отрицательно действует на здоровье человека, особенно на здоровье детей", - цитирует Гамкрелидзе Sputnik Грузия.

То же самое, по словам медика, касается машин, где сидят дети либо тинейджеры.

Ранее соответствующее предложение было одобрено парламентом в качестве рекомендации.