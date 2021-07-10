Все виноградопригодные земли зафиксированы в Генплане Анапы

Власти Анапы закрепили в генплане города 30 тыс га новых виноградопригодных земель.

Ожидается, что инвентаризация и закрепление в документах всех территорий, пригодных для выращивания винограда создаст предпосылки для дальнейшего развития отрасли виноградарства на Кубани. Генплан обезопасит эти земли от жилой застройки, пишет "Интерфакс".

В Анапе освоено под виноградники только 4 тыс га земель.

На Кубани после инвентаризации площадь земель под виноградные хозяйства увеличилась в 1,8 раза - до 50 тыс га.