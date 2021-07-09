Азербайджан возрождает Шушу и веру шушинцев в скорое возвращение домой

Год назад, с полудня 12 июля 2020-го подразделения Вооруженных сил Армении, нарушив режим прекращения огня на направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, открыли огонь по азербайджанским позициям, используя артиллерийские установки. В Минобороны Азербайджана заявили, что армянские войска пытались перейти в наступление с целью захвата позиций азербайджанской армии.

Товузские столкновения тогда удалось погасить, но именно они стали предтечей 44-дневной войны, в результате которой почти 30-летий конфликт вокруг Нагорного Карабаха завершился победой Азербайджана и возвращением оккупированных армянскими вооруженными силами территорий. В преддверии годовщины товузских столкновений на этих территориях в рамках побывали российские и зарубежные журналисты, своими глазами увидевшие, что стало с азербайджанскими землями за годы оккупации и как сегодня они восстанавливаются.

Так, обозреватель "АиФ" обратил внимание на разрушенные за минувшие десятилетия дороги и плакаты на обочинах, извещающие о том, что мирные, на первый взгляд, поля заминированы, а саперам предстоит многолетняя работа, прежде чем эти районы полностью станут безопасными.

Также впечатлил журналиста памятник павшим во время Великой Отечественной войны в селе Джебраил с испещренными выстрелами лицами советских воинов на монументе: "Наверно, таким образом просто кто-то хотел стереть из памяти страницы общей истории двух народов, проживающих по соседству".

Город Шуша пока оставляет тягостные чувства, но там уже идет большая стройка: уже возобновили подачу электричества и воды, в процессе восстановления мечети, церковь и культурные объекты; работает два продуктовых магазина, две пекарни и два банкомата на весь город.

Что касается жителей города, то у всех вынужденных переселенцев похожие истории: в 1990-е их дома оказались на территории, подконтрольной Еревану. Многие разрушены частично, от каких-то остались только стены. На несколько прямолинейный вопрос обогревателя "АиФ" "Есть ли у вас ненависть к армянам?" местный житель Ризван отвечает: "У нас страна такая — независимо от того, армянин ты, русский или грузин — все живут мирно. В советские времена мы жили очень дружно. Я играл в школьной баскетбольной команде, в которой был всего один армянин, мой друг Самвел. Когда мы ездили в Ханкенди на турниры, то играли с командами почти полностью состоявшими из армян. И между нами была серьезная конкуренция, но это же был спорт. В 1990-е всё изменилось. Соседи, жившие бок о бок десятилетиями, стали врагами. Но сегодня в моем сердце нет ненависти". Резван родился в 1960 году, прожил в Шуше до 1992 года. Сейчас его дом разрушен, хотя там осталось пианино и часть мебели. "Нас пока сюда не пускают, но я сюда обязательно вернусь. Думаю, как только откроют дорогу, так и нам разрешат вернуться в свои дома", - говорит Ризван.

Последним объектом, который показали журналистам на освобожденных территориях, стал строящийся международный аэропорт города Физули, где круглосуточно идут работы. До оккупации Физули вооруженными силами Армении здесь находился аэропорт местного значения. В период оккупации аэропорт, так же как и Физули, был разрушен армянскими националистами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве Международного аэропорта в Физули в январе 2021 года. Церемония закладки фундамента аэропорта состоялась 14 января. К сентябрю планируется сдать в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу аэропорта, а до конца года – весь объект. Длина взлетно-посадочной полосы нового аэропорта, который будет расположен на площади 250 гектаров, составит три тысячи, а ширина - 60 метров. В строительстве аэропорта активно задействованы итальянские и турецкие компании.