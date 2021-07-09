Гражданам Израиля запретили Узбекистан и Беларусь

Власти Израиля продлевают до 25 июля ограничения на выезд своих граждан в страны "красного списка" и расширили его. Такое сообщение распространил пресс-служба Минздрава Израиля.

"Министерство здравоохранения сообщает, что при условии одобрения правительством с 12 июля Узбекистан и Беларусь будут добавлены к списку стран с максимальным риском по коронавирусу", - цитирует его ТАСС.

На сегодня в "красном перечне" находятся Россия, Аргентина, Бразилия, Индия, Мексика и ЮАР.

В министерстве добавили, что список будет актуален до 25 июля, ограничения могут продлить по мере необходимости в зависимости от уровня заболеваемости в конкретной стране.