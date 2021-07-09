В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина и Байдена

В пресс-службе российского президента подробно рассказали о телефонной беседе Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"Продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью", - сказано в нем.

Коснувшись недавней информации о серии кибератак, якобы совершенных с территории РФ, российский лидер пояснил, что, невзирая на готовность Москва к совместному пресечению преступлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных американских ведомств никаких сигналов по этим вопросам не поступало.

При этом, подчеркнул Путин, принимая во внимание масштабы и серьезность таких вызовов, российско-американское взаимодействие должно быть постоянным, профессиональным и неполитизированным, вестись посредством специализированных каналов обмена данными между уполномоченными госструктурами, в рамках двусторонних юридических механизмов и с соблюдением норм международного права.

Главы государств отметили насущность предметного и конструктивного сотрудничества в сфере кибербезопасности, продолжения контактов в этой области.

"Затрагивалась также ситуация в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты. С обеих сторон дана позитивная оценка координации усилий России и США по этой проблематике - в том числе в Совете Безопасности ООН", - пояснили в Кремле.

Кроме того, российский президент выразил искренние соболезнования в связи с обрушением жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида), в результате которого погибли множество человек.