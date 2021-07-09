Чиновники ответят за размытую ливнем улицу Махачкалы

Власти Махачкалы привлекут к ответственности чиновников городской администрации за некачественный ремонт улицы Хуршилова, проведенный в 2017 году, асфальт которой был полностью разрушен после ливня.

"Пострадало дорожное полотно улицы Хуршилова, верхняя часть которой расположена у склона горы Тарки-Тау. Асфальтобетонное покрытие местами было полностью разрушено", - сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев на своей странице в Instagram.

"Дорожное полотно будет восстановлено, а должностных лиц администрации, принимавших работы в 2017 году, привлекут к ответственности", - написал Дадаев.

Восстановлением дорожного полотна будет заниматься подрядная организация, которая в 2017 году проводила на этой улице ремонтные работы по федеральному проекту "Безопасные и качественные дороги".

Напомним, в результате обрушившегося 7 июля на Махачкалу ливня было подтоплено несколько улиц, а пересечение двух улиц в центральной части города оказалось под водой.