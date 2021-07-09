Девушка едва не погибла, сорвавшись с обрыва в Геленджике

Девушка упала с обрыва в море под Геленджиком, о ЧП сообщается в Telegram-канале прес-службы мэрии курорта.

Накануне в 20.25 на диспетчерский пункт "112" поступил сигнал от молодого человека, который рассказал об инциденте и попросил помощи.

По словам юноши, вместе со своей девушкой они гуляли около СНТ "Сосновка" - у виноградников, прямо по краю высокого берега. В какой-то момент девушка оступилась и покатилась вниз, в результате упав в море с высоты 10 м, причем лицом вниз и потеряв сознание. К счастье, захлебнуться она не успела.

"Крики о помощи парня услышали люди, проплывающие мимо на яхте. Они оперативно причалили, подняли девушку на борт и привезли в "Сосновку", где передали в руки спасателей, прибывших на место спустя 15 минут после полученного сигнала", - пояснили в пресс-службе.

Спасатели обездвижили пострадавшую и передали ее бригаде скорой помощи. В больнице у 21-летней пациентки нашли закрытую травму грудной клетки, ушиб легких, перелом трех ребер, гемопневмоторакс, перелом поясничного позвонка и крестца без смещения. Сейчас она проходит лечение в реанимации.