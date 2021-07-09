Дагестанским сигнальным башням грозит разрушение

В Дагнаследии бьют тревогу: специалисты агентства заявили о необходимости скорейшего проведения работ по сохранению 11 сигнальных башен в Тляратинском районе республики, являющихся объектами культурного наследия, иначе они могут быть навсегда утрачены для потомков.

"Сотрудники Дагнаследия с 6 по 8 июля провели плановую проверку состояния объектов культурного наследия федерального значения в Тляратинском районе "Система сигнальных башен (11 башен) XVII века". Большинство башен имеет вертикальные и горизонтальные трещины и нуждается в работах по консервации или реставрации объектов, иначе они могут быть утрачены. Некоторые башни имеют сравнительно сохранившиеся стены без трещин, однако в них наблюдаются выпады камней из кладки", - говорится в сообщении пресс-службы агентства, передает "Это Кавказ".

Так, сигнально-сторожевая башня в селе Мазада лежит в руинах, сохранилась лишь часть западной стены и юго-восточный угол.

По результатам проведенной проверки в адрес собственника строений – Росимущества – будет направлено предписание о необходимости проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, - добавили в Дагнаследии.