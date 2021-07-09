Чеченские аграрии будут выращивать продукцию на экспорт

Аграрии Чечни готовят обширные площади, на которых будет выращиваться экспортноориентированная сельхозпродукция, - сообщили в Минсельхозе региона.

"В рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК Чечни" в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию мелиорируемые земли общей площадью 820 га, в том числе за счет гидромелиорации - 320 га и культур технических мероприятий - 500 га. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Чечни на 1 июля 2021 года уже составляет $5,5 млн при плане на 2021 год $3,4 млн", - сообщил заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Чечни Ибрагим Закриев, уточнив, что реализация проекта в республике началась в этом году, передает "Это Кавказ".

Также в сельскохозяйственном секторе республики активно проводится работа по технической модернизации и обновлению парка техники, - добавил Закариев.