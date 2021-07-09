В ингушской Назрани завтра будет "Клевый день"

Завтра, 10 июля, в ингушской Назрани будет настоящий "Клевый день" – на конкурс любителей рыбалки и специалистов по приготовлению ухи, который пройдет на городском пруду, соберутся любители "тихой охоты" со всего Северного Кавказа, - сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

"Участники состязания в честь Дня рыбака, отмечаемого в России 11 июля, поборются за приз главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова", - рассказал сотрудник пресс-службы, передает "Интерфакс".

Поучаствовать в рыболовном турнире, который пройдет в разных номинациях, смогут все желающие, независимо от возраста и пола. Также в рамках турнира состоится битва лучших уховаров Кавказа. Оценивать любимое блюдо рыбаков будет специальное жюри.

Гостям, которые придут поддержать участников, также будет интересно: их ждет развлекательная программа, выступление творческих коллективов Ингушетии и вкусная уха, - добавили в пресс-службе.