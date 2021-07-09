Кисловодский санаторий будет закрыт до конца лета из-за антиковидных нарушений

Судебные приставы на 45 дней закрыли санаторий в Кисловодске за несоблюдение мер по противодействию коронавирусной инфекции, - сообщает управление ФССП России по Ставропольскому краю.

"Судебные приставы Кисловодского городского отделения УФССП России по Ставропольскому краю по решению суда приостановили деятельность санатория на 45 суток за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В ходе проверки специалисты ведомства выявили ряд нарушений6 работники здравницы не были обеспечены масками, не проводилась термометрия сотрудников перед началом работы, отсутствовала обработка контактных поверхностей дезинфицирующими средствами и бактерицидные рециркуляторы воздуха, - сказано в релизе.

Руководство санатория было признано виновным в совершении правонарушения по статье КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", помещения здравницы были опечатаны, а ее руководству было вручено предупреждение об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления деятельности, - добавили в ведомстве.