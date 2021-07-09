Названо условие для традиционного обучения в Казахстане

Школьники, студенты колледжей и вузов 1 сентября смогут возвратиться к традиционному формату обучения, но при одном условии: показатели вакцинации педагогов и персонала в учебных заведениях должны достигнуть 100%.

Об этом на заседании Совета по развитию образования и науки при партии Nur Otan заявил главный санитарный врач страны Ерлан Киясов.

По его словам, прививки обязательны и для студентов старше 18 лет, иначе их ждет дистанционное обучение.

"Запрет на проведение массовых мероприятий, отмена кабинетной системы обучения, также разобщение классов и распределение перемен для разных классов, а также необходимо будет усилить контроль за организацией питания в столовых", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Кроме того, поступило предложение разбить учеников на блоки - начальной, средней и старшей школы, тогда при заражении одного человека коронавирусом надо будет закрывать на карантин только блок, а не все учреждение.