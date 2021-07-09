Садоводы Ставрополья идут на новый яблочный рекорд

Садоводы Ставрополья планируют в нынешнем году собрать новый рекордный урожай яблок и побить свое достижение двухлетней давности.

"Ежегодные труды ставропольских садоводов приносят плоды: в этом году при благоприятных погодных условиях в крае рассчитывают собрать порядка 44−45 тыс тонн яблок. В этом случае Ставрополье побьет собственный рекорд двухлетней давности, когда в регионе собрали 43 тыс т фруктов", - говорится в сообщении на сайте краевого Минсельхоза.

Сбор летних яблок уже начался, осенние сорта начнут собирать в конце августа, а осенью в крае заложат еще 532 га новых яблоневых новых садов.