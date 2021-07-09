Мировые научно-образовательные центры заработают в Крыму и на Дону

В России по итогам конкурса будут созданы пять новых научно-образовательных (НОЦ) центров мирового уровня, - сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

В числе победителей оказались севастопольский научно-образовательный центр "МореАгроБиоТех" (Севастополь) и ростовский научно-образовательный центр "Юга России", - передает РИА Новости.

НОЦ "МореАгроБиоТех" займется формированием высокотехнологичных рынков и развитием морских технологий, а центр "Юга России" будет выполнять агропромышленные проекты.

"НОЦ должны обеспечивать трансформацию экономики субъектов за счет реализации портфеля практических научно-технологических проектов, разрабатываемых в зависимости от конкретной специализации и потребностей регионов", - отметил Чернышенко.

К 2024 году в России будет создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции научных институтов, университетов и промышленности, - говорится в сообщении.